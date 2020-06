Los gimnasios 24 Hour Fitness se declaran en bancarrota y en Houston varios tendrán que cerrar sus puertas

HOUSTON – Una de las cadenas más grandes de gimnasios en el país anunció el lunes que se ha declarado en bancarrota y que se ha visto obligado a cerrar instalaciones en diferentes sectores del país, incluyendo Texas.

24 Hour Fitness es la quinta cadena más poderosa en la industria de “fitness” en los Estados Unidos, y en Houston, la ciudad más grande de Texas tiene una notoria presencia.

Today, we embark on a new chapter in order to serve our members and communities long into the future. Please visit https://t.co/bFt0QwSCP8 to learn more. pic.twitter.com/fWKHz6jG1M

— 24 Hour Fitness (@24hourfitness) June 15, 2020