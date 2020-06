Luz verde: Colin Kaepernick podría volver a la NFL, Roger Goodell aprueba su regreso

En 2016, Colin Kaepernick, quarterback de los 49’s de San Francisco, protestó contra la desigualdad racial y la brutalidad policiaca poniendo una rodilla en el suelo durante el himno nacional al inicio de los partidos de la NFL. Este acto fue mal visto por Donald Trump quien pidió que los jugadores que se hincaran en el himno fueran despedidos por sus equipos, lo cual trajo como consecuencia la rescisión de contrato de Kaepernick y que ningún equipo lo contemplara para otras temporadas.

Cuatro años después, con el asesinato de George Floyd y las constantes protestas sociales, parece que una puerta se abre para Kaepernick, pues Roger Goodell, comisionado de la NFL, ha aprobado su regreso a la máxima competición del futbol americano.

NFL commissioner Roger Goodell said he supports and encourages teams to sign quarterback Colin Kaepernick. https://t.co/k4N9Phoxxe

En una entrevista para ESPN, Goodell declaró: “Si quiere reanudar su carrera en la NFL, entonces, obviamente, se necesitará un equipo para tomar esa decisión. Agradezco eso, apoyaré al club que tome esa decisión y alentaré a otros a que lo hagan”.

Desde su salida de la NFL, Colin Kaepernick ha estado entrenando de manera constante. Para que regrese a la máxima categoría del futbol americano se tendrán que conjuntar dos cosas: que un equipo lo quiera tener en sus filas y que Kaepernick, a sus 32 años, realmente desee volver a pisar las canchas, algo que luce muy complicado, pese a la aprobación de Goodell. ¿Qué decidirá Kap?

Colin Kaepernick is still training and ready to play in 2020 if an NFL team wants to sign him https://t.co/0WBOOZx5Z3

