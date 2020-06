Mario Molina, Premio Nobel recomienda a AMLO usar el cubrebocas ante coronavirus

Dijo que las mascarillas son importantes para reducir la propagación del COVID-19

MÉXICO – El Premio Nobel de Química, Mario Molina destacó la importancia del uso de cubrebocas fue determinante para reducir los contagios de coronavirus en Italia y Nueva York, de según una investigación científica que se realizó en la universidad de Texas y de California, por lo que recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los mexicanos y a los líderes mundiales a usar cubrebocas ante la pandemia del coronavirus.

Molina, quien ganó el Premio Nobel de Química 1995 participó en una investigación estadística sobre el uso del cubrebocas, donde se demostró que esa medida sanitaria tuvo una gran relevancia para reducir la tendencia del coronavirus.

Destacó que el uso obligatorio del cubrebocas fue un factor determinante en la disminución de contagios de COVID-19 en Italia y Nueva York.

Es por ello que el científico mexicano recomendó el uso del cubrebocas ante la pandemia del coronavirus para reducir los contagios.

“Nosotros lo que demostramos es que son muy importantes el uso de las máscaras, no nada más si estoy enfermo para no pasarle las gotas a otras personas, sino, simplemente al hablar, para que no contamine yo a los que están, ni siquiera tienen que estar muy cerca, es como el humo del cigarro pues si están en algún restaurante a veces les llega. Está clarísimo que en Asia y China pidieron el uso de cubrebocas desde el principio, por eso no subió mucho la infección”, aseguró Mario Molina.

Lo recomendación del Nobel discrepa de la opinión de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud de México, quien afirma que no hay evidencia científica que el uso del cubrebocas sirva realmente para evitar los contagios de coronavirus.

Mario Molina participó en el estudio que fue publicado en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), mismo envió a López-Gatell.

El subsecretario mexicano desestimó el estudio porque dijo que el análisis tiene limitaciones en la fuente de información, ya que es muy extensa.

Precisó que difícil determinar el impacto en los contagios en relación con el uso individual del cubrebocas.

“Es un reto muy importante, en términos científicos, evaluar el impacto de un fenómeno que requiere un uso poblacional […] en este caso, también, como toda publicación científica, como todo estudio tiene algunas limitaciones, sobre todo por la fuente de información que es muy macro, hace una síntesis de la información que proviene, por ejemplo, de qué tanto se utilizaron las medidas”, destacó López-Gatell.

“Él hace una comparación entre lugares geográficos que tuvieron indicación de uso de cubrebocas o no lo tuvieron y que lo tuvieron a distintos tiempos, pero obviamente es un gran reto, y el propio artículo lo discute, el poder documentar lo que separa entre la indicación de uso y el verdadero uso en la población que justamente hemos comentado, es uno de los retos más grandes”, indicó el subsecretario de Salud.

México suma 17,580 muertes por coronavirus, y supera los 150,000 contagios.