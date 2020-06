Mazda comparte imagen de su nueva pick-up BT-50

Mucho se ha especulado sobre cómo sería el nuevo diseño de la Mazda BT-50 en su tercera generación, y es que Mazda no había revelado absolutamente ningún detalle de la carrocería de este vehículo, sin embargo, a un par de días de su presentación oficial, la marca nipona ha dejado ver un adelanto.

Recordemos que la Mazda BT-50 se ha comercializado desde el 2006 en algunos mercados como Asia y África, y de acuerdo con el portal Motorpasión, la actualización de este pick-up presentará un vehículo completamente renovado debido a que tomará una nueva plataforma.

Something huge is coming. Tune in on 17 June, 11am AEST for the global launch of a once in a generation Mazda. Set your reminder now. pic.twitter.com/uVrJh23ZLX

— Mazda Australia (@MazdaAus) June 10, 2020