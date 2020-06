Miguel Herrera aclara el alboroto por la presencia de Renato Ibarra en el entrenamiento del América

El 'Piojo' confirmó que la directiva quiere vender a Renato

La historia de Renato Ibarra con el América parece no tener fin. Este lunes, las Águilas se presentaron en las instalaciones de Coapa para comenzar con sus entrenamientos de cara al Apertura 2020, situación que generó polémica por un tema específico, pues en varios medios se aseguró que Ibarra había estado en la práctica del equipo.

El tema lo aclaró Miguel Herrera en una entrevista para W Deportes, en donde explicó lo que ocurrió con el futbolista ecuatoriano.

“Respeto al mil por mil los valores del club, nos podemos equivocar. La decisión no la voy a tomar y voy a acatar las ordenes. Renato no está trabajando con nosotros, hoy fue una mentira lo que dijeron de que estuvo entrenando, no entrenó con nosotros, en los dos bloques que tuve de trabajo no se presentó. No es una decisión que pase por mí, entiendo los valores, los respeto, las personas cuando se equivocan tienen que asumir las consecuencias”, explicó el técnico de América.

🚨 ES FALSO 🚨 Miguel Herrera confirmó en @PasionWFM qué Renato Ibarra NO entrenó con el equipo el día de hoy. La directiva del América aún no ha tomado una decisión con respecto al futuro del ecuatoriano. 🔥😱#LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/Vaj6ZKNE87 — W Deportes (@deportesWRADIO) June 16, 2020

Posteriormente, en otra entrevista que ofreció para Telediario, el “Piojo” confirmó que Renato ya no está en los planes de la directiva.

“Para Miguel Herrera es un jugador importante, bueno a secas, pero no importa la opinión de Miguel Herrera, importa la opinión de la directiva. Si lo tienen entrenando en otra parte pues es algo que no sé, está a la venta Renato, están analizando la posibilidad de vender, eso es lo último que me ha comentado Santiago y como dije, la verdad esperaremos a que nos digan qué va a pasar con él”, explicó.

El mismo estratega, quien renovó contrato con América por los próximos cuatro años, fijó su postura en relación con la violencia hacia las mujeres, hecho por el que fue acusado y detenido Renato Ibarra en marzo.

“Todos la repudiamos (la violencia contra las mujeres). Todos tenemos que repudiar esas acciones porque no están dentro de los valores de nadie. No sé que pasó, ni he hablado con Renato, algún día me entaré que pasó. Desde que ocurrió el tema nos dijeron ‘no se metan’, están aparte de esto. Por supuesto que debemos de repudiar las agresiones y mucho más contra las mujeres. Son circunstancias que todos tenemos claro que no deben de pasar”, concluyó