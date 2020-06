5 estrategias para que tus hijos no cuestionen tu autoridad

A medida que crecen, los niños se vuelven más desafiantes a la autoridad

Discutir con los niños puede ser agobiante y resulta una batalla que puede durar horas, al punto de convertirse en un sinsentido. Por eso, para que no cuestionen tu autoridad, aquí te damos algunos consejos que te pueden servir, según el portal Guía Infantil.

1. No luches por el poder

Las luchas de poder entre los padres y los hijos siempre terminan en un callejón sin salida, y el final será gritos, reclamos y hasta arrebatos de cólera. Si sientes que se va a iniciar una pelea, aléjate luego de exponer con claridad y firmeza tus expectativas. Así no le darás pie a una discusión sin sentido.

2. Mantén el control

No reacciones de forma impulsiva, hacerlo te llevará a decir cosas hirientes, gritar y frustrarte por no hacer las cosas como se supone debías hacerlas. Para evitar peleas con tus hijos, explícales de forma calmada y sencilla lo que sucederá si no obedecen y aléjate. Él tendrá que tomar una decisión.

3. Elige bien las discusiones

Si bien es cierto que debes evitarlas y mantenerte firme en algunos aspectos, es importante que escuches a tus hijos y sus argumentos, sobre todo en aspectos que tengan que ver con su propia seguridad. En vez de discutir, escúchalo y ayúdalo a razonar.

4. Llega a pequeños acuerdos

La negociación también es importante. No hay que convertir al joven en alguien completamente sujeto a ti. Que también experimente las recompensas que le das si hace ciertas cosas que acordaron previamente.

5. Consecuencias sorprendentes

En vez de estar gritando y reclamando porque dejó los cuadernos, la mochila u otros utensilios regados por la casa, crea pequeñas consecuencias que lo ayuden a razonar y ser más responsable. Por ejemplo, toma la mochila o los cuadernos y guárdalos en un cajón o armario.

Deja que lo busque por un buen rato, y cuando se sienta frustrado por no encontrar sus cosas, sácalas y dile cuáles serán las consecuencias de sus acciones si no es más responsable. Si te grita o reclama, déjalo solo y vete.

Estas medidas te serán útiles para controlarte y mantener el control de tus hijos, porque a medida que crecen se van volviendo más desafiantes.

Así, le vas inculcando valores como la responsabilidad, la paciencia, y sobre todo, que se controlen para que sean adultos saludables.