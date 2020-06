No se guardó nada: Dani Alves compara a la eyaculación precoz con el amor en una polémica entrevista

El lateral brasileño también compartió su punto de vista sobre el racismo

A sus 37 años, Dani Alves sigue siendo un jugador de fútbol bastante competitivo y actualmente demuestra su calidad en el fútbol brasileño con el Sao Paulo. Pese a que el Brasileirao regresa a actividades este miércoles, Alves se tomó unos minutos de su tiempo hace algunos días para ser entrevistado por un grupo de Youtubers y dar una polémica entrevista en la que, entre otros temas, comparó la eyaculación precoz con el amor.

El show de internet Hoy No Se Sale realizó una videoentrevista al lateral brasileño y al cuestionarlo sobre su edad y su futuro en las canchas, Alves respondió de una ingeniosa manera: “La edad solo son números, si por dentro estás joven. Ya verás las guerras que voy a dar en el fútbol. Si oyeron hablar de mí, imagina ahora que estoy maduro, que no gasto kilómetros en vano. No hay que hacerlo mucho, hay que hacerlo bien. La gente siempre habla y crea traumas a los niños por la eyaculación precoz por poner un ejemplo. Y para mí, ¿la eyaculación precoz? No. Eso es la extensión del amor que yo siento por ti. Eso no demora, eso no tarda. No hay que tardar tío. Si estoy enamorado de una persona, es la que me despierta, me prende acá la llama, ¿para qué voy a estar actuando? ¡Dejalo fluir! No hay que estar dos horas, dos horas nada te aguanta. No hay que crear traumas en las personas, hay que crear cosas buenas. Por eso digo que voy a ser una inspiración para la gente, voy a jugar hasta que mi cuerpo aguante”.

En otra parte de la entrevista, en un tono más serio, Alves habló sobre el racismo y recordó un partido en el que le arrojaron un plátano y se lo comió: “Cuando hice la acción aquella del plátano y eso, digo tío para mí eso no sirve: la red social no sirve si no nos organizamos como comunidad y alzamos la voz donde tenemos que alzarla. Yo siempre digo que una acción tienes que hacerla donde se pueda ver. Mi mensaje es que sea negro, sea blanco, sea gay, sea lesbiana, da igual, el mundo es gigantesco, cabe todo el mundo. La única cosa que falta es respetarnos entre todos, somos todos iguales: todos tienen la misma puta sangre, los mismos putos órganos”, concluyó Alves.