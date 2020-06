Ni del Chapo o sus matrimonios fallidos, Kate del Castillo no se arrepiente de nada

La estrella mexicana no cree en el fracaso

Hoy por hoy, Kate del Castillo es una de las celebridades latinas más reconocidas de Estados Unidos gracias a sus papeles en series como “La Reina del Sur” o “Ingobernable”; sin embargo, asegura que no ha sido nada fácil llegar hasta donde se encuentra porque ha tenido que dejar atrás muchas cosas, aunque asegura que no está arrepentida de las decisiones que ha tomado para obtener sus logros.

En conferencia virtual para hablar de una charla llamada “Reinventándome”, en donde contará varios aspectos de su vida personal y su carrera, la actriz que se vio envuelta en tremendo escándalo por su relación con “El Chapo” Guzmán, aseguró que todo lo negativo que le ha sucedido lo toma con la mejor actitud y que no cree que eso sea una desilusión, pues gracias a sus errores ha aprendido a salir adelante y no rendirse.

“Mi vida la he llevado como yo la he querido, he tomado ciertas decisiones que me han dado ciertas consecuencias, pero no me arrepiento de nada. Nunca nadie me ha ayudado, todo lo que hecho lo he hecho yo sola, tanto salir de mis errores y mis malas decisiones, como hasta dónde he llegado como profesional. Todas esas son cosas que en el momento pueden sonar como algo malo o como un error o un fracaso, pero esa palabra no la tengo en mi diccionario. Ni fracaso, ni sacrificio, porque me parecen dos palabras completamente nocivas. Fracasos no son, son experiencias”, dijo Kate.

Para finalizar, la actriz señaló que el tener que enfrentarse a estereotipos absurdos en contra de los mexicanos en la industria del entretenimiento la orilló a abrir su propia casa productora. Asimismo, aseguró que a partir de ahora solo hará los personajes que ella desee, pues se niega a adaptarse a algo con lo que no congenia sólo por rating.

