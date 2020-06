Sargento mató a su hijo por obligarlo a tomar agua en exceso “como en el Ejército”

El padre y la madrastra de Zachary Sabin, un niño de 11 años, han sido acusados de su muerte al obligarlo a beber grandes cantidades de agua, en Colorado.

El padre, el sargento Ryan Sabin (41), dijo a los agentes que la noche anterior al deceso Zachary no quería más agua y estaba vomitándola. Pero él le replicó que eso pasaba porque no estaba bebiéndola lo suficientemente rápido como lo hacía él en el Ejército.

El sargento y su esposa Tara Sabin (42), residentes del condado El Paso, enfrentan cargos de homicidio en primer grado y abuso infantil tras entregarse ellos mismos a la policía el martes, informó el diario Colorado Springs Gazette.

Las autoridades encontraron al niño Zachary muerto en la casa de la familia el 11 de marzo usando un pañal empapado de orina y con contusiones en todo el cuerpo. Una declaración jurada de arresto dice que también fue abusado físicamente, según el periódico.

La oficina del forense del condado concluyó que Zachary murió de intoxicación forzada después de que la pareja lo obligó a beber cuatro botellas de 24 onzas de agua durante un período de cuatro horas, sin ningún alimento.

Zachary comenzó a vomitar, desarrolló dolor en las piernas, se volvió somnoliento y no hablaba la última noche antes de acostarse, según su autopsia.

Ryan Sabin, un sargento de asuntos públicos del Ejército de EE.UU., llamó al 911 a las 6:15 a.m. del 11 de marzo cuando encontró a su hijo acostado, con espuma saliendo de su boca y sangre en su cama.

Según los informes, la madrastra dijo a los agentes que habían requerido que Zachary bebiera al menos dos botellas de agua de 32 onzas al día después de que notaron que su orina estaba oscura.

