Afroamericanos le dan brutal golpiza a hispano en plena carretera y luego le roban su vehículo

TEXAS – Un hombre hispano fue severamente golpeado en la carretera a plena luz del día por dos hombres negros, que primero chocaron contra el vehículo de la víctima y luego lo bajaron para agredirlo.

El violento incidente fue captado en video por una cámara de tablero el pasado 4 de mayo sobre el periférico North Loop alrededor de las 4:48 p.m.

Según la Policía de Houston, dos hombres afroamericanos que viajaban en una camioneta impactaron por el costado el vehículo de la víctima y cuando se orillaron para revisar los daños, el conductor hispano fue agredido por los hombres que lo bajaron y lo comenzaron a golpear.

CAUGHT ON CAMERA: Police are searching for a man after this violent assault on the North Loop was caught on a dash cam. Police are asking for your help to find the suspect. Details: https://t.co/odnaIB0xoq pic.twitter.com/XoRbaE567J

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) June 19, 2020