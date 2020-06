Pedirán justicia por Andrés Guardado: anuncian marcha que concluirá en la estación del Sheriff en Compton

Mientras familiares y conocidos del joven hispano baleado de muerte el jueves por oficiales del Sheriff de Los Ángeles aguardan por respuestas, de las autoridades, se ha anunciado una marcha de protesta este domingo en la zona donde ocurrió el tiroteo.

La muerte de Andrés Guardado, de 18 años, ha indignado a la comunidad de Gardena, una ciudad en el sur de Los Ángeles, al haber muchas preguntas sin respuesta y sospechas de que la actuación policiaca no fue la correcta.

El Sheriff de Los Ángeles indicó el jueves, tras el tiroteo fatal afuera de un taller de hojalatería en Gardena, que Guardado mostró un arma, pero no se dieron mayores detalles.

Sin embargo, testigos y vecinos aseguraron que el joven que trabajaba como guardia de seguridad, tenía un historial limpio, que tenía dos trabajos y que era estudiante. Incluso, surgieron testimonios de que él fue baleado repetidamente mientras se encontraba de espaldas en un callejón localizado entre talleres.

La organización Youth Justice Coalition ha convocado a la marcha de protesta a partir de las 2 pm del domingo para exigir justicia por Andrés Guardado. La marcha es organizada por Unión del Barrio y la familia de Guardado.

La marcha iniciará en 414 Redondo Beach Blvd, el lugar donde Guardado murió, y concluirá en la estación del Sheriff en Compton, donde, dice el comunicado, “trabajan sus asesinos”.

Andres Guardado's mother speaking at today's vigil. Andres was 18 when #Compton Sheriffs murdered him yesterday. Shooting him in the back 7 times! Police terrorism has no place in our city. We need action! Another family mourns, yet police continue to be funded in our community. pic.twitter.com/v7jy0rKkHG

— Compton Tenants Union (@comptontenants) June 20, 2020