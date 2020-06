El Departamento del Sheriff de Los Ángeles usará cámaras corporales para vigilar la actuación de los oficiales

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) planea incorporar, para finales del próximo trimestre, el uso de cámaras corporales en los oficiales del departamento para vigilar la actuación policiaca.

Hace al menos cinco años el Departamento de Policía de Los Ángeles implementó el uso de esta tecnología entre sus agentes, pero no ha sido hasta ahora que el LASD ha decidido implementarla en sus operaciones para supervisar las acciones de los oficiales y determinar responsabilidad en casos polémicos.

El inspector general, Max Huntsman, dijo que “el Departamento del Sheriff de L.A. está retrasado en el uso de la video tecnología para determinar responsabilidades y supervisar el comportamiento de los agentes”.

We hope you will join us TODAY from 2-4 P.M. for a virtual town hall meeting for #Lancaster/#Palmdale residents, hosted by @LACoSheriff, @LANLASD Capt and @PalmdaleSheriff Capt.

To register for this FREE event, visit: https://t.co/wyQakoJTDZ

More details below- pic.twitter.com/Tk5YtBgGjp

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) June 15, 2020