Nelson Cruz: El pelotero dominicano que ha cambiado la vida de toda una comunidad

El pelotero de los Twins de Minnesota, Nelson Cruz, no solo se ha ganado el respeto a lo largo de 15 años en las Ligas Mayores afianzándose como uno de los jugadores de mayor durabilidad en la ‘Gran Carpa’ a su paso por cinco organizaciones, fuera de los diamantes, también se ha consolidado como un personaje querido por su trabajo a favor de las personas más necesitadas en condiciones de pobreza extrema en República Dominicana.

Después de años de labor realizada en la comunidad, Nelson Cruz fue reconocido la noche del domingo con el premio Muhammad Ali Humanitario en el marco de la entrega de los premios ESPYS 2020, los cuales galardonan los logros deportivos tanto individuales como en equipo.

A través de su fundación Boomstick23, Cruz se ha convertido en un agente de cambio dotando a la localidad Las Matas de Santa Cruz, su pueblo natal, de infraestructura que va desde la creación de estaciones de bomberos y policías, así como una clínica de salud, además de ambulancias y patrullas, servicios inexistentes en la zona hasta antes de la intervención del pelotero ligamayorista, en un beneficio que ha sido de alto impacto en el bienestar de las personas que ahí viven.

Here are just a few of Nelson's lifetime community efforts! #ESPYS pic.twitter.com/rirPFdYrSI

— Minnesota Twins (@Twins) June 22, 2020