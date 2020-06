VIDEO: AMLO se niega a hablar de acusaciones del Marro sobre supuesto apoyo al CJNG.

AMLO responde así sobre las acusaciones del líder huachicolero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reaccionó ante lo ocurrido este fin de semana en el estado de Guanajuato en donde este fin de semana se registraron diversos hechos violentos tras la detención de 26 personas, entre ellas la madre del huachicolero y narcotraficante, José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

Durante su conferencia de prensa pidió a la población no apoyar a integrantes del crimen organizado en la quema de vehículos o bloqueos solo porque entregan despensas, esto, al hablar sobre los hechos que ocurrieron en Guanajuato este fin de semana.

“Aprovecho para hacer un llamado a la gente para que no se proteja a la delincuencia. Antes podría existir la justificación de que no había cómo tener ingresos porque el Gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el gobierno está atendiendo las demandas del pueblo y se están destinando recursos al pueblo pobre como nunca, entonces no hay ninguna justificación para decir: voy a ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque me está entregando despensas, voy a ser base de apoyo de u grupo que se dedica a delinquir”.

“No se metan en eso, hay formas de tener ingresos con apoyos que se están canalizando a todas las comunidades, no se metan a proteger a delincuentes porque estos grupos como en el caso de huachicol manejan nóminas para entregar por semana apoyos y por eso cuando hay una detención, cuando interviene la Guardia Nacional salen a enfrentar a la Guardia Nacional, ojalá y se entienda que eso no es conveniente y que no hay que estar apoyando a esos grupos”, insistió AMLO.

Cabe recordar que tras las detenciones realizadas en Guanajuato José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, acusó al Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y confirmó su alianza con el Cártel de Sinaloa (CDS) a quienes se refirió como los “señores de la frontera“.

