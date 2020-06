Ahí viene la nube: Monstruosa tormenta de arena del Sahara sumerge al Caribe y llega a Estados Unidos

Una gran nube de polvo viajó desde el Sahara y cubrió partes del Caribe en un evento climático que no se había visto en 50 años. Estados Unidos no se librará

Una enorme columna de polvo del desierto del Sahara en el norte de África ha estado atravesando la atmósfera, a miles de pies sobre el Océano Atlántico tropical, y ahora está cubriendo el Caribe y se pronostica que llegará al sureste de Estados Unidos.

Se espera que la tormenta de arena llegue al sudeste de Estados durante esta semana, según reporta CBS News.

Y aunque estas grandes tormentas de arena son conocidas porque contribuyen a debilitar la ocurrencia de huracanes en el Atlántico, también son de cuidado, pues pueden afectar seriamente a las personas con enfermedades respiratorias.

NASA Dust forecast Tuesday to Sunday. Aerosol Optical Thickness(AOT) near 1.5 max in Caribbean today. Unlike many dust clouds, this will not disperse/ dilute much such that by Friday Texas/LA will see AOT max. 1.3 and Atlanta/Birmingham/Nashville 1.3-ish Sat/Sun Image:Weatherbell pic.twitter.com/zkv0XR5kTL — Jeff Berardelli (@WeatherProf) June 23, 2020

Si bien estas tormentas de polvo del Sahara son una ocurrencia común en verano, esta parece ser uno de los más extremos en la memoria reciente.

“Este es el evento más significativo en los últimos 50 años. Las condiciones son peligrosas en muchas islas del Caribe”, dijo a Associated Press Pablo Méndez Lázaro, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico.

En las imágenes satelitales del espacio, el polvo generalmente parece algo sutil y débil, pero este penacho puede verse tan claro como el día. La foto de abajo fue tomada el domingo desde la Estación Espacial Internacional (EEI): “Volamos sobre este penacho de polvo sahariano hoy en el Atlántico centro-oeste. ¡Es increíble el área que cubre!”, tuiteó el astronauta Doug Hurley.

We flew over this Saharan dust plume today in the west central Atlantic. Amazing how large an area it covers! pic.twitter.com/JVGyo8LAXI — Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) June 21, 2020

Estas columnas de polvo sahariano, denominadas por los meteorólogos como capa de aire sahariana (SAL), son azotadas por fuertes tormentas de viento que cruzan el desierto del Sahara. El polvo ingresa al Océano Atlántico cerca de las islas de Cabo Verde, dentro de la Zona de Convergencia Intertropical, donde los sistemas tropicales suelen comenzar.

Si bien las masas de polvo a menudo permanecen generalmente intactas durante la mayor parte del viaje transatlántico, generalmente se vuelven difusas y se diluyen cuando llegan al Caribe.

Este no es el caso con esta monstruosa tormenta de arena:

Sin embargo, hasta ahora, esta capa de polvo en particular está cubriendo el Caribe y creando condiciones difíciles para muchas islas.

El cambio puede verse en estas fotos de antes y después de la tormenta de arena:

Here is an amazing comparison with a near perfect day to today. Looking east over the #VCBirdAirport, #Antigua towards the Atlantic. You can barely see beyond 3 miles. pic.twitter.com/j7HHDBa93K — 268Weather (@268Weather) June 21, 2020

Ok, last dust pic for today and this one is perhaps the most incredible yet. The comparison photos were sent to me from Mirco Ferro who lives in St. Barthelemy. Check the dates in the photos (top is from March) – both are unfiltered or altered in any way. #SAL #DUST pic.twitter.com/FBwOG5ly1E — Mark Sudduth (@hurricanetrack) June 21, 2020

Sahara Dust before and after,this is PR right now,the worst dust ever. pic.twitter.com/lLxMv8mo6h — T C Cape (@tmcsjgw18) June 21, 2020

Se pronostica que a fines de esta semana, la tormenta de arena se extenderá por el resto del sudeste de Estados Unidos, creando cielos brumosos y coloridos amaneceres y atardeceres.