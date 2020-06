“Al club que quería ir no me dejaron”: James Rodríguez habla de como el Real Madrid bloqueó su fichaje por el Atlético

El colombiano reveló muchas cosas sobre su actual situación actual en el equipo merengue y su futuro

James Rodríguez confesó que el Real Madrid rechazó una oferta “muy buena” para traspasarlo a otro club español, otra del fútbol italiano que no lo “convenció” y una de China a la que dijo no porque considera que aún puede “dar mucho más” en Europa.

Es positivo volver a jugar después de algunos meses. Día a día mejorando. pic.twitter.com/vNWjTxlQAG — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) June 22, 2020

“Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó”, afirmó James, de 28 años, en una entrevista publicada por GolCaracol.com.

El colombiano agregó que empezó la temporada con el Real Madrid “sin querer porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español”.

“Sinceramente al club que quería ir no me dejaron, querían que me fuera a otro equipo”, manifestó.

Entre problemas físicos, decisiones técnicas y el parón, James Rodríguez tenía 8 meses y 2 días sin jugar en la Liga de España con Real Madrid. Hoy, en el partido en el que se juegan el liderato, Zinedine Zidane decidió poner al colombiano como titular. RETORNO. pic.twitter.com/3mdxSsruUL — Invictos (@InvictosSomos) June 21, 2020

Durante el verano español se especuló con que James podría ser traspasado al Atlético de Madrid e incluso el consejero delegado del club ‘Colchonero’, Miguel Ángel Gil Marín, dijo a finales de julio que “sería muy bonito” ver al centrocampista en su equipo.

Sin embargo, el directivo del conjunto rojiblanco apuntó entonces que se tenían que “dar muchas circunstancias” para ello y repasó que todo dependía “mucho del presidente del Real Madrid”, Florentino Pérez.

Por otra parte, James aseguró en la entrevista que también recibió ofertas de un club italiano y de uno chino, rechazadas ambas porque no satisfacían sus aspiraciones personales.

💥🗣️¡@jamesdrodriguez HABLA CLARO! ➡️"Después del BAYERN, tuve una PROPUESTA MUY BUENA de un EQUIPO ESPAÑOL pero el MADRID NO me dejó". (vía 'Gol Caracol') ¡A las 12 @elchiringuitotv en MEGA! pic.twitter.com/V7wUW32snN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2020

“Hubo una oferta de Italia pero no me convenció porque sentía que no era buena. En su momento mi representante, Jorge Mendes, me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de China. Yo le dije que a China no voy por más que ellos (el Real Madrid) quieran”, manifestó.

Explicó además que “no estaba preparado” para ir a China porque siente que puede “dar mucho más fútbol en Europa”.

Sobre su relación con el entrenador Zinedine Zidane, James advirtió que nunca ha habido ningún problema con él y señaló que cada técnico “tiene sus gustos”.

“En este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel”, dijo.

Agregó que no sabe qué pasará con su carrera, pero garantizó que si le dan a elegir escogería un club donde pudiera mostrar sus capacidades y condiciones.