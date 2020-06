¡Elegancia total! BMW lanza el Serie 8 Golden Thunder, una edición limitada que asombra a simple vista

BMW se ha caracterizado por ofrecer autos de gran calidad y diseños inigualables, sin embargo, en esta ocasión, ha deleitado la pupila de los amantes de los autos con el lanzamiento de una edición especial que ya está dando mucho de qué hablar por su extravagancia.

Hace un tiempo, BMW causó furor con la presentación de aquel Serie 8 con insertos hechos de un meteorito, y ahora, vuelve a hacerlo con el lanzamiento del BMW Serie 8 Golden Thunder, un vehículo de elegancia total que añade detalles de color oro y algo de equipo que normalmente sería opcional como de serie.

De acuerdo con el portal Motorpasión, el Serie 8 Golden Thunder estará disponible para las tres carrocerías del Serie 8, es decir: coupé, gran coupé y convertible. Entre los elementos que destaca este nuevo auto están la carrocería en color negro, ya sea en acabado metálico o mate, y por como dice su nombre, llevar algunos acentos de color oro.

Dynamic extravagance. The BMW 8 Series Golden Thunder Edition – available as edition models from September 2020 onwards. https://t.co/vcWv5xigO9 pic.twitter.com/W20879lN4X

Los elementos dorados serán sus rines de 20″ de aleación ligera, carcasas de los espejos, spoiler y un vinilo dorado que empieza en la fascia y llega hasta la defensa trasera por toda la zona baja del auto. Otro detalle es que todos los Golden Thunder sin importar el tipo de carrocería, llevarán de serie el paquete M Sport.

Al interior, el BMW Serie 8 Golden Thunder incluye asientos de piel Merino en color negro con el nombre de la edición especial grabada en las cabeceras, también hay un inserto de aluminio en la consola central que va pintado en color oro.

#BMW has unveiled the luxurious Edition Golden Thunder 8 series, adding internal and external upgrades like wheels, mirrors, and front bumper detailing. No word on official pricing, but stay tuned.⁠

Photo: BMW pic.twitter.com/VcbTepXdtK

— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) June 22, 2020