Murió celebridad de Instagram que se convirtió en millonaria a los 15 años

La joven había viajado a Bali para impulsar su Instagram, pero debido al confinamiento por el coronavirus se quedó en la isla

Un joven influencer, que fue inspiradora de tendencias en línea y se convirtió en millonaria a los 15 años, murió en un accidente de moto en Bali.

La rusa Anastasia Tropitsel, que ahora tenía 18 años, sufrió graves heridas en la cabeza al estrellar su moto Kawasaki en la isla indonesia.

Su novio, Viktor Maydanovich, de 30 años, que estaba en la moto con ella, afirma que comenzó a “tambalearse” y perdió el control. Manejaba a unas 80-100 kmh cuando chocaron contra una cerca de la carretera.

Anastasia había sido bloguera desde los 12 años y se jactaba de cómo “se convirtió en millonaria a los 15 años” por su exitosa presencia en Internet.

“Te inspiro para que hagas lo que crees que no puedes. Cultivo tus alas y te envío energía para que trabajes como freelance”, decía a sus seguidores.

Tropitsel, cuyo nombre real es Anastasia Zubrina, murió poco después de comprar la nueva moto Kawasaki Ninja 250. El accidente ocurrió después de una disputa pública con su padre, médico de profesión, que le advirtió que su historia de éxito en redes sociales se estaba convirtiendo en un fracaso.

“Tu equipo se está divirtiendo a tu costa. No terminas tus nuevos proyectos. No es agradable escuchar esto, pero espero que sea útil. Solo tienes diversión en mente. Si no fuera por tu madre, te habrías quedado sin ropa hace mucho tiempo. Tienes que aferrarte a tu mente y comenzar a trabajar si quieres vivir bien”, le dijo el papá según informa The Mirror.

Ella acusó a su padre de “quemarla” emocionalmente y traicionarla.

Su novio publicó la noticia de su muerte en redes sociales y pidió a los seguidores que mandaran bonitas palabras y energía para ella.