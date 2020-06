Twitter lo vuelve a hacer, oculta mensaje de Trump por “abusivo”

Twitter arremete de nuevo contra Donald Trumo y cultó parcialmente este martes otro mensaje del presidente de Estados Unidos al considerarlo un “comportamiento abusivo” contrario a sus políticas de uso comunitario, en el último episodio de los recientes desencuentros entre el mandatario y su red social favorita.

Trump publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter, con más de 82 millones de seguidores: “Jamás habrá una ‘Zona Autónoma’ en Washington, DC mientras yo sea su presidente. ¡Si lo intentan, encontrarán frente a sí una fuerza importante!”.

El mandatario se refería de esta manera al intento fallido el lunes de algunos manifestantes de derribar una estatua del expresidente estadounidense Andrew Jackson (1829-1837) frente a la Casa Blanca y de crear en la ciudad una zona autónoma que opere al margen de la Policía.

Twitter consideró que la parte final del mensaje, “encontrarán frente a sí una fuerza importante”, constituye “comportamiento abusivo” al tratarse de “una amenaza de daños contra un grupo identificable”.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

Por ello, procedió a ocultarlo parcialmente con una alerta de comportamiento abusivo, de manera que sea la alerta lo primero que vean el resto de usuarios y, en caso de que sigan queriendo acceder al mensaje original del presidente, deberán hacer click deliberadamente sobre la opción “mostrar”.

En otro mensaje en la red social, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, criticó la decisión y rechazo que Twitter etiquete como comportamiento abusivo que el presidente de EE.UU. “diga que usará la fuerza para aplicar la ley” y para “impedir que alborotadores se hagan por la fuerza con un territorio para imponer una zona sin ley” en la capital.

Let's be clear about what just happened.

Twitter labeled it "abusive behavior" for the President of the United States to say that he will enforce the law. Twitter says it is "abusive" to prevent rioters from forcibly seizing territory to set up a lawless zone in our capital ⬇️ https://t.co/IOhNBEy9Se

— Kayleigh McEnany (@PressSec) June 23, 2020