El dato que sugiere que soldado Vanessa Guillén fue atacada por alguien dentro de base militar en Fort Hood

Los parientes de la soldado Vanessa Guillén, desaparecida en la base militar de Fort Hood, en Texas, indicaron que antes de perdérsele el rastro alguien de alto mando le pidió a la joven que acudiera al salón de armas para un reporte.

“El miércoles que ella desapareció no era día de trabajo debido al coronavirus. Alguien en la cadena de mando la envió del salón de barracas al de armas para un reporte, la distancia entre esos dos edificios es de solo 10 pies. Ella fue para el reporte en el interior del salón de armas y desde ahí nadie más la ha visto”, indica una publicación este lunes en la página de Facebook “Find Vanessa Guillen” en el marco de los dos meses cumplidos desde que la muchacha de 20 años desapareció.

El mensaje de los administradores de la página añade: “Ella es una de los muchos desaparecidos en la base. Ella merece ser escuchada, ella merece que se cree conciencia. ¡Digan su nombre!”.

Las autoridades militares se han reafirmado en que desconocen el paradero de Guillén, aunque, en una reunión este martes con la familia de la soldado, reconocieron que ésta pudo haber sido víctima de un crimen e indicaron que la pesquisa continúa.

Declaraciones escritas del Comando de Investigación Criminal de Ejército de Estados Unidos (CID), que lidera las investigaciones, indican que Guillén fue vista por última vez el 22 de abril, entre las 11:30 a.m. y 12:30 p.m., “en el estacionamiento de la Sede del Escuadrón de Ingeniería del Tercer Regimiento de Caballería” al que pertenece.

Los comunicados de la institución, además, insisten en que, desde ese momento, no se ha escuchado nada de la joven en la base.

“Las llaves de su carro, de su habitación en el cuartel, la tarjeta de identificación y su billetera fueron encontradas posteriormente en el salón de armas donde estaba trabajando temprano ese día”, indica un comunicado este martes en la página web de Fort Hood Press Center.

El reporte también hace referencia a la reunión que encabezó el coronel Ralph Overland con la familia Guillén ayer

Las autoridades indican que los agentes de CID le ofrecieron actualizaciones sobre el estatus de la investigación y los esfuerzos de búsqueda. El parte de prensa indica que oficiales le mostraron a los visitantes el área de trabajo de Vanessa y la zona de estacionamiento donde, supuestamente, fue vista por última vez.

CID no detalló sobre las alegaciones de la familia de que un superior requirió la presencia de la soldado en el salón de armas.

Cabe señalar que las autoridades de la base no han realizado conferencias de prensa para responder directamente a las preguntas de los medios.

Este domingo pasado, mediante un video en las cuentas de redes sociales de Fort Hood, el comandante general, Scott Efflandt, dijo que intensificaron las labores de búsqueda de la joven.

As we all grieve the loss of one Soldier, someone out there can help us not to have to grieve for another. If you have information as to the whereabouts of Vanessa Guillen, call 254-495-7767#FortHood #USArmy #FindVanessa #FindVanessaGuillen pic.twitter.com/BCTIS9wpia

