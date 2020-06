Generación Z: quiénes son los zoomers y por qué le causan dolores de cabeza a Trump

El mitin con el que Donald Trump retomó en Tulsa (Oklahoma) los actos de campaña para las elecciones de noviembre no salió como esperaba el presidente.

Tras anunciar en Twitter que habían recibido hasta un millón de solicitudes de entradas incluso prepararon un escenario en las afueras del recinto para dirigirse a lo que esperaba iba a ser un mar de gente.

Pero el presidente habló ante unas 6,200 personas. Su campaña lo atribuyó a la amenaza de los que protestan contra los abusos policiales contra los negros y a las “fake news”.

Los medios, sin embargo, lo atribuyeron a que miles de adolescentes usuarios de TikTok y fanáticos del K-Pop se anotaron al desafío pedir trolear al presidente solicitando tickets para luego no presentarse.

Y si bien se ha prestado mucha atención a cómo los fanáticos del K-pop estuvieron involucrados, el episodio también muestra el poder de los zoomers, un nuevo grupo demográfico que se propone darle un dolor de cabeza o dos a Trump y a otros políticos.

“Zoomer” es otra forma de referirse a la generación Z, como se llama a los nacidos entre mediados de los 90 y principios de los 2010, aunque el inicio y el final de los años de nacimiento siguen siendo un tema de debate entre académicos y analistas sociales.

El término “zoomers” es un guiño a la denominación “boomers”, el apodo dado a la generación del “baby boom” nacida entre 1944 y 1964.

En primer lugar, los zoomers se están apoderando del mundo, en términos numéricos. Según algunos cálculos, ya representan el 32% de la población mundial.

Si bien los milenials (nacidos entre 1981 y 1996) siguen siendo el grupo de adultos más grande del mundo (la edad promedio del mundo es de alrededor de 30 años), los zoomers ya representan el 41% de la fuerza laboral mundial, según el Banco Mundial.

Los zoomers destacan por varias razones, sugieren los sociólogos.

Un motivo crucial es que son la primera generación que nació “digital”, lo que significa que llegaron a un mundo muy cambiado por los avances tecnológicos y las innovaciones, como internet.

De hecho, los zoomers son el grupo demográfico con el uso más intensivo de las redes sociales en todo el mundo.

En algunos lugares, superan a los milenials en la cantidad de horas por día que pasan en esas plataformas.

Algunos estudios también muestran que casi el 60% de los zoomers usan las redes sociales como su primera fuente de noticias.

Según otras investigaciones, los zoomers también son más propensos que sus predecesores a seguir estudios superiores en algunos países.

Al igual que los milenials, los zoomers no tienen miedo de participar en activismo, pero pueden comenzar a hacerlo mientras son más jóvenes.

Una encuesta de 2018 en Reino Unido mostró que los niños zoomers estaban dos veces más involucrados en compras éticas que los milenials a su edad.

Dos de los activistas zoomers más famosos de los últimos años son la ganadora del Premio Nobel Malala Yousafzai, de 22 años, y la persona del año 2019 de la revista Time, Greta Thunberg, la “guerrera climática” sueca de 16 años.

Esto es cierto en algunos países. En EE.UU., los zoomers son la generación con mayor diversidad étnica de la historia.

En 2019, el Centro de Investigación Pew estimó que el 52% de los zoomers de Estados Unidos son blancos, en contraste con más del 60% de blancos en la población general.

Los zoomers también se están volviendo más diversos en otros países que han recibido una gran afluencia de migrantes en las últimas dos décadas.

Una de las encuestas más famosas sobre zoomers fue realizada por la fundación educativa Varkey Foundation en 2016, que entrevistó a 20,000 personas de 15 a 21 años en 20 países de todos los continentes.

Los resultados mostraron una mezcla de posiciones hacia diferentes temas.

Mientras que los jóvenes apoyaron abrumadoramente la igualdad sexual (89%), el derecho al aborto (63%) y el matrimonio homosexual (63%), aunque con fuertes variaciones regionales, solo el 31% creía que sus gobiernos “deberían hacer más fácil para los inmigrantes el trabajar y vivir legalmente” en sus países.

¿Los zoomers comprometidos y expertos en tecnología son más propensos a involucrarse en la política?

En EE.UU., la participación de las personas de entre 18 y 29 años en las elecciones presidenciales es la más baja, en comparación con otros grupos de edad.

En las elecciones presidenciales más recientes (2016, cuando Trump ganó), solo el 50% de los votantes registrados emitió su voto.

Sin embargo, la participación en las elecciones de mitad de período pasó del 20% en 2014 al 36% en 2018.

Los analistas sugieren que esta diferencia fue impulsada por los zoomers que habían alcanzado la edad para votar.

Los votantes más jóvenes estuvieron detrás de otros cambios en la política reciente, como la elección de la milenial Alexandria Ocasio-Cortez, ahora de 30 años, como la mujer más joven en llegar al Congreso de EE.UU.

No sorprende que AOC, como se la conoce, elogiara a los zoomers que supuestamente contribuyeron a dejar en evidencia al presidente Trump en Tulsa.

En un comentario a un tuit Brad Parscale, jefe de campaña de Trump, AOC dijo: “En realidad, te acaban de sorprender unos adolescentes de TikTok que inundaron la campaña de Trump con reservas de boletos falsos y te hicieron creer que un millón de personas quería tu micrófono abierto de supremacía blanca lo suficiente como para llenar una arena durante el COVID. Un grito para los zoomers. Me hacen sentir muy orgullosa”.

