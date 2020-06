Palmdale: Persecución de SUV con seis adolescentes en su interior acaba en tragedia

La ciudad de Palmdale, al norte de Los Ángeles, se volvió a conmocionar luego que una mujer fue atropellada mientras caminaba con su perro la noche del miércoles.

El vehículo que mató a la mujer de 65 años, quien no ha sido identificada, era perseguido por la Policía, y en su interior se encontraban seis adolescentes, según dijeron las autoridades.

Los investigadores dijeron que la persecución del auto se debió a la conducción errática del mismo, pero se investiga posible actividad ilegal previa.

El conductor fue arrestado y los otros acompañantes detenidos para ser interrogados. Ninguno de ellos sufrió lesiones serias.

#BREAKING : Two people are dead and another six are injured after a pursuit ended in a crash in Palmdale https://t.co/Jd4ZWiC0Iz pic.twitter.com/D99tHLPU0L

El vehículo, que iba a gran velocidad, perdió el control sobre la cuadra número 1200 de Avenue S, brincó por la banqueta, cruzó un sendero para bicicletas arrollando a la mujer, quien murió en la escena, para luego estrellarse violentamente contra una pared de piedra. El perro sobrevivió.

A woman was hit and killed while walking her dog along a bike path in Palmdale. Deputies were chasing an SUV prior to the crash. Six people are in custody. pic.twitter.com/dy4ZJMhidw

— Kandiss Crone (@KandissCroneTV) June 25, 2020