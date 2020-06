Policía de Pasadena publica el impactante video de una persecución que terminó en tiroteo

El pasado martes el Departamento de Policía de Pasadena, California reveló información acerca de una persecución que terminó en un tiroteo que acabo con la vida del conductor de Lloyd Nelson Jr.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo en la esquina de Corson Street y Allen Avenue en Pasadena, al norte de Los Ángeles, pero la evidencia no fue publicada hasta ayer martes.

The Pasadena Police Dept is releasing the videos associated with the Officer Involved shooting which occurred May 8, 2020

These videos are being released in an effort to be transparent and provide details of the incident

Click the link for morehttps://t.co/8raR8RE1pf pic.twitter.com/ANffDRNwCb

— Pasadena Police (@PasadenaPD) June 23, 2020