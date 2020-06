Hermana de Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa por “lucrar con su hijo” y la tachan de metiche

El famoso periodista Gustavo Adolfo Infante causó polémica al etiquetarla de esa forma en su programa

Desde hace mucho tiempo Julián Gil ha dicho que ya no le interesa dar declaraciones sobre su pequeño Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa; sin embargo, todo parece indicar que su familia aún tiene esperanzas de que las cosas se resuelvan y que el niño pueda convivir con su padre como se lo merece y su hermana está decidida a hacer que esto suceda tarde o temprano.

Patricia Ramosco subió a su cuenta de Instagram un video en el que acusó al sistema jurídico de México de corrupto y a la actriz de lucrar con su hijo para sacarle dinero al actor y aún así no permitir que lo vea. Asimismo, aseguró que no está haciendo esto a nombre de su hermano, pues sabe que él puede defenderse perfectamente bien solo.

“He investigado mucho sobre niños que están exactamente en la misma situación que Matías. Cuando yo inicié con esta lucha por mi sobrino en el 2017 habían 42 salas del juzgado familiar y habían 147 mil 581 casos de familias que están igual. De esos casos, había más de 100 mil que no podían convivir con sus padres, incluyendo por supuesto a mi hermano. Yo no me voy a cansar de luchar por los derechos de Matías y así tarde 60, 70 u 80 años no pararé hasta que se haga justicia”, dice la hermana de Julián.

Estas declaraciones surgen a raíz de una entrevista que le realizaron a Patricia en el programa “Sale El Sol” de Imagen Televisión el día de ayer, y aunque en un principio cumplía con lo que le habían propuesto, señaló que Gustavo Adolfo Infante comenzó a involucrarse y la llamó metiche. Para finalizar, reveló que miembros de la producción le enviaron mensajes para disculparse por lo que pasó y por la actitud del periodista.