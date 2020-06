Muere jugador de rugby tres años después de sufrir accidente que lo dejó paralizado

El jugador de rugby galés Scott Bessant, murió casi tres años después de sufrir un accidente que lo dejó inhabilitado para caminar.

El hombre de 37 años falleció el jueves 25 de junio tras complicaciones con neumonía. Bessant estuvo en coma durante casi un año y no se recuperó de los efectos de sus heridas.

