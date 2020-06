Empleado de Walmart que murió en tiroteo en California era hispano

Autoridades en California confirmaron que el trabajador que falleció durante un tiroteo en un centro de distribución de Walmart era de ascendencia hispana.

Martín Haro-Lozano, de 45 años, falleció en un tiroteo ocurrido este sábado por la tarde cuando un exempleado abrió fuego antes de ser abatido por agentes de policía.

Además de Haro-Lozano y el sospechoso, el tiroteo se saldó con al menos otros cuatro heridos, indicaron las autoridades locales.

El hispano, natural de Orland, en California, era empleado de Walmart, dijo la Policía, que indicó que los fallecidos y los heridos fueron trasladados a un hospital cercano.

El incidente se produjo después de que el sospechoso entrase a su antiguo centro de trabajo en la tarde del sábado y comenzase a disparar contra los presentes.

BREAKING: Hospital says 2 people were killed, 4 are in fair condition after shooting at Walmart distribution center in Northern California. https://t.co/V5C15JfJqx

— The Associated Press (@AP) June 28, 2020