“No soy vendepatrias”, dice AMLO tras anunciar que visitará a Donald Trump

El mandatario aún no revela la fecha del encuentro con su homólogo estadounidense

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que ir a visitar a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC) no le hace un “vendepatrias“.

“No tengo problemas de conciencia porque yo vaya a Estados Unidos si siempre, durante toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano todo el tiempo. No soy un vendepatrias, para decirlo con claridad”, manifestó en su conferencia desde Palacio Nacional.

“Para que no se anden preocupando o se confundan; se puede tener una muy buena relación con un país como Estados Unidos, que es un país vecino, manteniendo nuestro decoro, nuestra dignidad, nuestra independencia, nuestra soberanía”, precisó el mandatario.

Dijo que irá a Washington para reunirse con su homólogo, Donald Trump, con motivo de la entrada en vigor del tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos y que este lunes se definirá la fecha del encuentro.

“Sí voy a viajar a Estados Unidos, creo que hoy se va a definir el día, el motivo es participar en la entrada en vigor del tratado de libre comercio, ese es el motivo principal, el motivo del viaje.

“Por eso es muy importante el que entre en vigor el tratado y muy oportuno, porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía, salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus, en la economía mundial y que nosotros podamos salir lo más rápido posible”, refirió.

Cuestionado sobre cómo separará las agendas en su visita al país vecino para que la reunión no tenga una connotación electoral, el jefe del Ejecutivo respondió que será una reunión política apegada a la tradición de política exterior mexicana.

“No, pues va a ser una reunión política, en el buen sentido de lo que es la política. Voy a un viaje que tiene que ver con mis facultades que me da, que me otorga la Constitución política de México”.

¿Pero reconoce que será percibida de manera electoral?, se le preguntó.

“Sí, pero nosotros tenemos una tradición de política exterior, pegada a la Constitución nuestra, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo, yo me tengo que ajustar a eso, no soy igual que otros, yo voy a representar a México en un asunto que considero fundamental para el desarrollo de la economía, y voy también a agradecer el que el Gobierno de Estados Unidos tenga un trato respetuoso de nosotros”, consideró.

López Obrador añadió que ha habido una relación de amistad de su Gobierno con Donald Trump y que incluso el discurso del republicano con relación a México ha sido más respetuoso.

“Ha habido respeto del presidente Donald Trump hacia nuestro Gobierno, ha habido una relación de respeto mutuo, no voy a decir más, incluso el discurso del Presidente Trump con relación a México ha sido más respetuoso de como se expresaba anteriormente, cosa que le agradecemos mucho”.

Ante las críticas, López Obrador declaró que la visita se producirá en “un momento muy oportuno” ya que la alianza comercial que entrará en vigor el 1 de julio “va a ayudar a reactivar la economía, va a ayudar a México”.

El presidente destacó la capacidad económica de Estados Unidos, un aliado importante para México, ya que es “el mercado y la economía más fuerte del hemisferio”.

“Estamos hablando de una economía que medida en términos de PIB significa más de 20 billones de dólares. Solo para enfrentar la crisis están destinando el 13 % del PIB. Si son 20 billones de dólares, el 13 % son alrededor de 3 billones de dólares para enfrentar la crisis”, resaltó, tras indicar que eso llega a México a través de las remesas.

López Obrador recordó que su intención es hacer ese viaje “en ruta comercial”, no en avión privado, y que desde México únicamente le acompañarán el canciller, Marcelo Ebrard, el jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

Con información de agencias