SpaceX busca lanzar satélite GPS para Fuerza Espacial que creó Trump

La empresa de Elon Musk, SpaceX intentará esta semana realizar otro lanzamiento histórico de su cohete Falcon 9 para llevar un satélite GPS para la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

De concretarse será el lanzamiento número 11 de la empresa en lo que va del 2020.

Asimismo, sería la primera vez que SpaceX intenta aterrizar y recuperar un cohete Falcon 9 después del lanzamiento de un satélite militar.

Static fire test complete – targeting Tuesday, June 30 for Falcon 9 launch of GPS III Space Vehicle 03 from Space Launch Complex 40 in Florida

— SpaceX (@SpaceX) June 25, 2020