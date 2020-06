¿Volverá? ‘Chepe’ Guerrero ruega por una oportunidad y sacrificaría su sueldo para regresar al América

El ahora jugador de Dorados ruega por una oportunidad en Coapa

Haber jugado en América es algo que comúnmente marca la carrera de un futbolista, ya sea para bien o para mal. No solo eso, sino que vestir la playera de las Águilas se convierte en una huella imborrable en la carrera de cualquier jugador.

De 2014 a 2017, José Daniel “Chepe” Guerrero estuvo en el nido de Coapa, en donde ganó una Liga MX y dos CONCACAF Liga de Campeones, quedando con un gran sabor de boca durante su paso por la institución, por lo que le gustaría volver.

Actualmente con Dorados, el “Chepe” reconoció que no le importarían las condiciones, y sacrificaría el tema económico para volver a estar con América.

“Yo sé que es imposible, pero si uno por ciento de esa esperanza se diera y mañana me hablaran y me dijeran: ‘qué onda te interesa (jugar en América), no hay sueldo, no hay nada pero te vienes, ni me están diciendo: ‘qué onda te vienes’, cuando ya estoy agarrando el vuelo para la Ciudad de México, aunque me contagié, no es cierto, pero me iría encantado“, dijo Guerrero para la página Rincón Águila.

El mismo futbolista que hace un par de años, su ex compañero Moisés Muñoz reconoció su buen trabajo y alabó su calidad en un enfrentamiento entre América y Puebla.

“Al final del juego Moy Muñoz se me acercó y me dijo: ‘Chepe, si el América no te regresa el siguiente torneo después del partido que diste, no sé que están pensando,’ yo salí contento y me motivó Moy, soñé con eso, pero sé que es difícil regresar”, concluyó Daniel Guerrero.