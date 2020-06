El gobernador de Florida no obligará al uso de mascarillas en todo el estado y dejará esa decisión a los alcaldes

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, no ordenará el uso obligatorio de mascarilla en todo el estado a pesar del creciente aumento de los casos de coronavirus.

Si bien puede no haber una regla en todo el estado, aún podría existir otro mandato de carácter local.

Te puede interesar: El Seaquarium de Miami vuelve a cerrar sus puertas por el peligroso aumento de los contagios de coronavirus

El aumento en los casos llevó a un número récord de personas a hacerse la prueba el lunes en el Centro de Convenciones de Miami Beach. Cientos de personas esperaron en largas filas y durante varias horas para someterse a los tests.

DeSantis repitió el lunes lo que ha estado diciendo durante meses: que esa decisión recae en los líderes locales.

El uso de mascarillas, las sanciones y la aplicación de ciertas medidas para cambiar las rutinas y detener la propagación del virus depende de los condados y las ciudades.

Daily Coronavirus Briefing: "We're not going back to normal any time soon," Arizona Gov. @dougducey said. Plus, some South Florida residents could have lighter wallets if they choose not to wear a mask. https://t.co/tDrd8mdXCe

— AccuWeather (@accuweather) June 30, 2020