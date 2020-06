Taco Bell dará Chalupas GRATIS por el día de hoy

Taco Bell ha lanzado algunas buenas promociones en los últimos meses. Lo mejor de todo, es que en la mayoría de ellas no necesitas comprar nada para llevarte cosas gratis. Este es el caso de la que lanzaron solo por el día de hoy. Y es que si pasas por el drive-thru de alguna sucursal podrías llevarte una Chalupa Cravings Box gratis, con valor de $5 dólares, sin necesidad de que hacer un gasto mínimo, de acuerdo con Thrillist.

Eso sí, tienes que descargar la app de Taco Bell, para aprovechar la promoción, pedir la chalupa con anticipación a través de ésta y después ir a recogerla a la sucursal.

La Chalupa Cravings Box incluye una chalupa suprema, un Layer burrito, un taco crujiente, rollos de canela o una bebida mediana.

FREE Chalupa Cravings Box on June 30th. Register on the Taco Bell app and pick up yours at participating drive-thrus.

— Taco Bell (@tacobell) June 30, 2020