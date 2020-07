Florida amplía la moratoria para desahuciar a los inquilinos que no pagan la renta

Los residentes de Florida preocupados por ser desahuciados de sus hogares esta semana ahora pueden respirar aliviados.

El martes por la noche, el gobernador de Floria, el republicano Ron DeSantis, anunció la extensión de la moratoria del estado sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias.

Sent a letter to @GovRonDeSantis asking for an extension of the work search requirement waiver & the eviction/foreclosure moratorium.

W/unemployment rates still high & #COVID19 cases increasing its critically important to help reduce the economic hardship FL families face. pic.twitter.com/6A6YiiGkEZ

— Rep. Anna V. Eskamani 🔨 (@AnnaForFlorida) June 29, 2020