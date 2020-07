Recomiendan evitar el contacto: El condado de Los Ángeles reporta más de 2,000 nuevos casos por quinto día

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó de un aumento en las muertes de COVID-19 y continúa viendo aumentos en las hospitalizaciones.

Salud Pública ha confirmado 55 nuevas muertes de COVID-19 el jueves. Son 20 muertes más que el recuento de ayer.

Actualmente hay 1,893 personas hospitalizadas, el 28% de estas personas son casos confirmados en la UCI y el 17% son casos confirmados en ventiladores. Este es el mayor número de personas hospitalizadas desde principios de mayo, superando el recuento de ayer.

Hay 2,204 casos nuevos de COVID-19. Este es el quinto día consecutivo de casos nuevos de más de 2,000. Y a este número todavía le faltan informes de laboratorio de uno de los laboratorios más grandes.

Es por eso que durante el fin de semana del 4 de Julio, se recomienda que las personas lo disfruten en sus casas y eviten salir fuera.

Si es necesario salir, se recomienda que eviten los lugares llenos de gente, los espacios confinados y el contacto cercano con otras personas que no estén en su hogar.

Todos deben usar siempre una mascarilla que cubra con seguridad su nariz y boca y mantenerse a seis pies de distancia de los demás.

Celebrate the 4th of July safely this year by avoiding:

• Crowds

• Confined Spaces

• Close Contact

And remember, to avoid spreading #COVID19, only gather with members of your household. pic.twitter.com/v5SZHvo2D1

— LA Public Health (@lapublichealth) July 2, 2020