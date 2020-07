Mira el memorial que le hicieron a Vanessa Guillén cerca del lugar donde encontraron los restos; hubo protesta en Fort Hood

TEXAS – Cientos de personas llegaron a la entrada de Fort Hood para reclamar “justicia para Vanessa Guillén” el viernes por la tarde, y a unas 30 millas cerca del lugar donde se recuperaron los restos, que presuntamente pertenecen a la soldado hispana, hicieron un memorial con su nombre en la tierra.

Fue una tarde emotiva en la sede de la base donde por varias semanas familiares de Vanessa y miembros de la comunidad estuvieron presentándose todos los viernes para exigir respuestas sobre la desaparición de la militar de Houston.

Posted by Fiel Houston on Friday, July 3, 2020

El memorial fue visitado por personas y algunas dejaron flores, cruces y banderas sobre el nombre de Vanessa plasmado en el piso con letras doradas. Un par de alas y una cruz adornan el corazón formado con piedras y pintado color lila.

A growing memorial at the scene where remains believed to be Vanessa Guillen were found #iamvanessaguillen #vanessaguillen #forthood@25NewsKXXV @ABC pic.twitter.com/2Q9zBHSBhm

— Joel Lopez (@JoelLopezNews) July 4, 2020