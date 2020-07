El Ejército promueve a Vanessa Guillén a Especialista y en Houston su preparatoria le rinde tributo

HOUSTON – El Ejército anunció que ha promovido a Vanessa Guillén al rango de Especialista, a pesar de su estatus de desaparecida, y la preparatoria de donde se graduó la soldado hispana compartió una imagen conmovedora.

En la publicación en Twitter la César E. Chávez High School ofrece sus condolencias a la familia Guillén.

Our entire Chavez Community is heartbroken with today’s news. We extend our deepest condolences and offer our thoughts and prayers to the Guillen family. May they be protected in these most difficult times. pic.twitter.com/LJYc8maCx0

— César E. Chavez High School (@ChavezHS_HISD) July 2, 2020