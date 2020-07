Publican foto de la escena donde presuntamente encontraron los restos de Vanessa Guillén

TEXAS – La escena donde encontraron restos humanos junto al río Leon el martes se mantuvo activa el miércoles y oficiales reportaron el hallazgo de más restos que podrían estar relacionados con el caso de Vanessa Guillén.

El reporte del hallazgo adicional se hizo el miércoles por la noche.

Oficiales reportaron que fueron perros especializados en la búsqueda de cadáveres y restos humanos quienes descubrieron los restos humanos adicionales el miércoles.

El noticiero KHOU 11 de Houston publicó una foto de la escena donde se puede apreciar la tumba poco profunda donde encontraron los restos humanos.

A week ago, evidence was found near the area where remains have been found the last two days while crews have been searching for missing Fort Hood Soldier Vanessa Guillen. https://t.co/WwL8lyvvmR #khou

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) July 2, 2020