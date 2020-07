¿Quieren José Eduardo y Vadhir Derbez convertirse en papás? ¡Alessandra Rosaldo les saca la sopa!

La respuesta de los hermanos sorprendió a muchos

Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, se lleva de maravilla con su nueva familia extendida, tanto es así que recientemente tuvo en su casa durante algunas semanas a uno de los hijos de su famoso esposo.

Ahora que la cantante estrenó su canal de YouTube, aprovecha la cercanía con sus hijastros para invitarlos y hablar de manera honesta e íntima sobre distintos de temas.

En su video más reciente, Alessandra tiene como invitados a Vadhir y a José Eduardo Derbez, quienes aprovechan para platicar con su madrastra y hacerse un par de bromas en el proceso.

Durante la charla, la cantante cuestionó a los hermanos sobre su deseo de ser padres, y les pregunta si les gustaría convertirse en uno próximamente. Para sorpresa de muchos, Vadhir y José Eduardo revelaron que a ambos les agrada la idea de llegar a tener hijos en algún momento.

Vadhir se limitó a contestar que sí le gustaría, mientras que José Eduardo profundizó un poco más en la pregunta: “Sí … pero me pasan muchas cosas. Cuando convivo con niños se me quitan las ganas. Y de repente sí quiero tener, pero sabes qué, el mundo ahorita está de locos”, comentó, por lo que podemos deducir que de momento no ve con muy buenos ojos la idea.

Por su parte, Alessandra reconoció que ambos serían muy buenos padres, pues tienen todas las cualidades que se necesitan para cuidar a un niño.