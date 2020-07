10 trucos de cocina que vas a agradecer

Los trucos que te sacaran de apuros y te harán ayudarán a cocinar mejor

Hay trucos de cocina que pueden hacer que tu experiencia al preparar tus alimentos sea mucho más rápida y sencilla.

Cocer las papas en solo unos minutos en el microondas

Olvídate de pelar las papas, usar la estufa o el horno convencional y esperar mucho tiempo para que estén cocidas. Hay una manera efectiva para cocinarlas en el microondas en tan solo unos minutos. Ya sea para tus guisados o para botanas, tienen una textura ideal y puedes optar por papas pequeñas o grandes.

Aquí el paso a paso, solo necesitas papas, aceite de oliva, sal y pimienta.

Evita llorar con la cebolla

Al momento de atravesar con un cuchillo las capas, los compuestos químicos de la cebolla se liberan y una de ellas al entrar en contacto con el agua (reacciona al agua de nuestros ojos) se convierte en ácido sulfúrico; lo que nos hace llorar.

Evita llorar. Enfría la cebolla antes de cortarla, también puedes dejarla 30-60 minutos en agua con hielo, esta acción retarda la síntesis de la sustancia lacrimógena. Utiliza un cuchillo afilado y trabaja de forma rápida para disminuir la liberación de esencias.

Cómo conservar tus plátanos frescos por más días

Para mantener los plátanos frescos envuelve los tallos con plástico bien adherido, de ser necesario usa una liga. Los plátanos liberan gas etileno a través de los tallos, hormona vegetal responsable de su maduración y envejecimiento.

Puedes envolver todos los tallos (corona) en el racimo o separar los plátanos y cubrir sus tallos de manera independiente, así madurarán más lentamente que el racimo envuelto en su conjunto.

Si tus plátanos ya están maduros puedes mantenerlos unos días más en el refrigerador.

Realiza pan con tu sabor favorito con solo dos ingredientes

Es posible hacer un pan de fácil preparación, delicioso, ligero, de excelente textura, y lo mejor es que solo necesitas dos ingredientes: helado y harina con levadura.

¡Sí funciona!, el helado tiene ingredientes básicos que tu pan necesita además de la harina. Contiene huevos, lácteos y azúcar.

Te dejamos la receta: Pan de tu sabor favorito con solo dos ingredientes

Elotes listos en el microondas en 3 minutos

Cocina tus elotes en el microondas, quedarán tiernos en pocos minutos. Retira los pelos y enjuaga los elotes, deja que se escurran un poco (sin secarlos), embarra cada pieza con media cucharadita de mantequilla y colócalos en un recipiente con tapa apto para microondas. Programa 3 minutos por unidad a potencia alta.

Madura un aguacate rápidamente

Para comprobar si un aguacate está maduro no solo te guíes de la cáscara, debes exprimir muy suavemente la fruta en la palma de su mano. La fruta madura y lista para comer será firme pero cederá a una presión suave.

La mejor manera de acelerar la maduración de un aguacate es colocarlos en una bolsa de papel cerrada, con un plátano o una manzana adentro. Si llevas mucha prisa puedes meterlo en el microondas por 30 segundos e ir sumando tiempo.

Remoja tus fresas y otras frutas en agua con sal

Unos cuantos insectos no te matarán, pero quien quiere comer fresas con bichos. Aunque no lo creas, pequeñas criaturas que no ves a simple vista se esconden en tus fresas, solo enjuagarlas lo no los elimina. Videos de con las criaturas que salían de fresas remojadas en agua con sal se hicieron virales en TikTok.

Para limpiar, retirar pesticidas y bichos de tus frutas y verduras, NutritionFacts.org señala que una solución de sal al 10% parece funcionar tan bien o mejor que el vinagre puro.

Mezcla una parte de sal con nueve partes de agua, remoja media hora y luego asegúrate de enjuagar toda la sal antes de comerlas.

Pelar muchos ajos fácilmente en un frasco

Pelar cabezas completas, puede ser un fastidio, sobre todo al terminar con el olor impregnado en las manos. Hazlo fácil solo rompe la cabeza de un golpe, introduce los dientes en un frasco y agita enérgicamente hasta que se desprenda la piel.

Cocina tus plátanos machos sin aceite

Ya sea en preparaciones dulces o saladas puedes cocinar tus plátanos machos sin aceite, ya sea en puré o para dejarlos dorados y crujientes. Te dejamos una de las: 7 maneras de cocinarlos sin freírlos, en microondas.

Envuelve el plátano en una toalla de papel o papel encerado y colócalo en el microondas a temperatura alta durante dos o tres minutos.

Tip: si tu plátano es verde, puedes machacarlo y luego formar tipo tostones y dorarlo en un sartén.

El cloro es más efectivo si lo diluyes y no expones la botella al sol

De acuerdo al Instituto de Investigación Scripps, el blanqueador es más efectivo para matar gérmenes cuando se diluye que cuando se usa directamente de la botella. Para la mayoría de los usos, se recomienda una proporción de nueve partes de agua por una parte de cloro.

Deja actuar al menos 1 minuto la solución en la superficie a desinfectar.

No cometas el error de usar durante varios días una misma solución de cloro diluido, será efectiva para la desinfección hasta por 24 horas.

