Famosos que desaparecieron en extrañas circunstancias

El misterio de estas personalidades ha dado de qué hablar

El caso de la actriz de Glee, Naya Rivera, tiene a miles de fans preguntándose qué pasó realmente en el Lago Piru, y es que la también cantante desapareció luego de pasar una tarde con su hijo en un bote. Hasta el momento se cree que puede estar muerta.

Este no es el primer caso de una figura pública que desaparece en misteriosas circunstancias, algunas han terminado en tragedia, otras han despertado teorías. Aquí te dejamos algunos ejemplos:

1. Richey Edwards

El músico desapareció en el año 1995, el 1 de febrero debía tomar un vuelo que salía de Cardiff para comenzar una gira promocional por Estados Unidos, sin embargo nunca llegó al lugar. Encontraron su auto en un talle de Gales, muy cerca del Severn Brige, puente famoso en el lugar debido a que es utilizado recurrentemente por suicidas. Tenía 27 años cuando esto ocurrió y en el 2008 se declaró presunto muerto.

El año pasado se reportó que había evidencia de que había fingido su desaparición, se dice que se le ha visto en Israel y pese a que esto es una teoría, muchos creen que lo hizo para aumentar su fama.

2. Rafael Amaya

El actor de El Señor de los Cielos desapareció de la escena pública hace casi dos años. No publicó nada en sus redes, no hacía apariciones públicas y no otorgaba entrevistas. Esto despertó las alarmas de los fans quienes querían saber que el intérprete se encontrara bien. Y es que el actor desapareció de la noche a la mañana incluso a mitad de las filmaciones de la popular producción. Lo más preocupante fue que sus mismos compañeros de trabajo aceptaban que no sabían nada de él.

Entre rumores de que había tenido problemas con el alcohol y su estado de salud en sus últimas entrevistas, realmente no se sabía con certeza qué había sucedido. Afortunadamente esta historia no terminó en tragedia debido a que recientemente reapareció y así despejó cualquier duda de que algo malo le hubiera pasado.

3. Antoine de Saint-Exupéry

El autor de El Principito y experimentado piloto desapareció en julio de 1944 en una misión aérea de reconocimiento en plena Segunda Guerra Mundial. Su avión no regresó a la base y desapareció de todos los radares. Nadie supo qué pasó con él pues se decía que su avión tenía suficiente combustible para al menos una hora más de vuelo.

Fue hasta 1988 que un pescador francés encontró entre su pesca del día la pulsera del escritor y aviador. Los restos de la nava habían sido buscados en un sitio completamente diferentes. Fue hasta el año 2004 que se lograron encontrar por fin los restos de su aeronava.

