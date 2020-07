Naya Rivera: dan por muerta a la actriz de “Glee”, desaparecida en un lago de California

La policía dio por muerta este jueves a Naya Rivera, estrella de la serie de televisión “Glee” que desapareció durante un paseo en barco en un lago del sur de California.

“Suponemos que ocurrió un accidente y asumimos que ella se ahogó en el lago”, afirmó este jueves Chris Dyer, agente policial del condado de Ventura.

Se supo de la desaparición de Rivera cuando su hijo de 4 años fue hallado solo en el bote que la actriz de 33 años había alquilado en el lago Piru, al noreste de Los Ángeles, informaron las autoridades.

Se reportó que el niño les dijo a los investigadores que él y su madre estaban nadando, pero que ella nunca volvió al bote.

La operación de búsqueda fue suspendida durante esa noche y se reanudó temprano en la mañana de este jueves.

“Esperamos lo mejor, nos preparamos para lo peor. No hay signos de asesinato ni signos de que algo saliera mal, más allá de un trágico accidente”, dijo Dyer cuando anunció que se continuará con las acciones para encontrar a la mujer.

El sargento Kevin Donoghue dijo que la visibilidad en el lago, de 9 metros de profundidad, era muy limitada para los buzos, pues hay muchos árboles y plantas bajo el agua.

El lago Piru es una reserva recreacional ubicada a unas 50 millas (unos 80 km) al noreste del centro de Los Ángeles.

Más de 100 personas participaron en la búsqueda que también incluyó helicópteros y barcos. La búsqueda continuará hasta el anochecer de este jueves y, de ser necesario, se reanudará el viernes.

El martes, Rivera había publicado en Twitter una foto de ella y su hijo con el título “solo nosotros dos”.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020