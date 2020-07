Melany Mille, la novia de Nacho, explota ante fotos falsas que circulan de su bebé recién nacida

View this post on Instagram

Gracias a mi participación en esta maravillosa producción de RCTV ya tenía una idea de como luciría. Fue muy divertido usar esa pancita falsa. Por otro lado, no dejan de sorprenderme algunos “medios” que usan cualquier cosa para especular, inventar y alimentar el morbo de las personas que basan sus pensamientos solo en lo que ven a través de las redes. Estás fotos son del 2018 pero ya entendí deben continuar con el show, esa es su manera de “trabajar” 🤷‍♀️ Pd: vamos a ver quien lee y quien no🧐🤓