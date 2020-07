Muere una niña de 11 años por coronavirus en Miami y el gobernador quiere abrir las escuelas

Una niña de 11 años y residente en el condado de Broward, al norte de Miami, murió por complicaciones de la COVID-19, según apuntaron los registros del Departamento de Salud de Floirda y el médico forense del condado.

Yansi Ayala, de Fort Lauderdale, murió el miércoles en el Broward Health Medical Center, según dijo el médico forense.

Sure, let's open schools here in Florida! What could go wrong? This is the second 11-year-old to die in this state from COVID.https://t.co/WzMLyHZPC3

— Cornteen Dawg (@LoRyder) July 9, 2020