VIDEO: Policía toca los pechos a mujer antes de ser arrestada

Se ha compartido un vídeo el que se, supuestamente, se muestra a un hombre agente de policía tocando los senos de una mujer repetidamente durante un arresto.

En el clip de 15 segundos, se puede ver al oficial posando las manos sobre el pecho de la mujer dos veces. Todos sucede mientras ella exige repetidamente que la inspeccione y registre una mujer.

La mujer, Rosalinda Nuno Trevino, de 40 años, de Austin, Texas, está esposada durante todo el incidente y se puede ver que intenta evitar el contacto, pero el oficial no deja de manosearla hasta que la empuja hacia el auto de la policía.

A pesar de decirle repetidamente al oficial: “Quiero una oficial mujer”, el hombre continúa tocando a Trevino mientras el hombre que filma el incidente le dice que no la toque así y le quite las manos de encima.

Desde que se compartió el vídeo en Twitter, las imágenes han provocado indignación entre muchos que describieron el incidente como “agresión sexual”, calificando las acciones del oficial como “desagradables” y “horribles”.

Desde entonces, el departamento de policía de Austin (APD) emitió un comunicado en Twitter, intentado excusar el comportamiento diciendo que el oficial en cuestión informó a Trevino de que ninguna mujer estaba disponible para realizar el registro.

El departamento también afirmó que el policía realizó el registro según la política oficial del estado y compartió varias capturas de pantalla de las cláusulas específicas que, según dice, certifican que las acciones del oficial estaban permitidas.

Si bien el departamento afirma que el oficial siguió el protocolo, en el vídeo no queda claro si lo hizo o no. En cualquier caso, dado que la mujer en el video parece visiblemente angustiada e intenta alejarse del hombre, muchas personas han afirmado que incluso si sus acciones fueran permisibles bajo el protocolo, no deberían serlo.

No solo eso, sino que muchos han disputado una parte específica de la política y es que los oficiales deben “usar el dorso de sus manos y dedos para registrar en áreas sensibles del género opuesto”, como los senos.

“El oficial hizo la búsqueda incorrectamente”, escribió una persona. Usó su mano completa en lugar de usar solo el dorso de manera respetuosa. La tocó a tientas”, apuntó una persona.

I read your search conduct and the officer did the search incorrectly. Not only did they not try to have a female officer come, the officer used his thumb and hand rather than only using the complete backside of their hands in a respectful manner. He groped her.

