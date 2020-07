Nueva York reporta el menor promedio de muertes por coronavirus en 3 días desde el 16 de marzo

El estado de Nueva York reportó seis muertes de COVID-19 el viernes y su número de muertes promedio más bajo en tres días desde mediados de marzo: siete, anunció el gobernador Andrew Cuomo.

Las hospitalizaciones de COVID-19 también cayeron a su nivel más bajo desde el 18 de marzo.

Hasta el sábado, menos de 800 personas fueron hospitalizadas con la enfermedad en todo el estado.

El gobernador Andrew Cuomo dijo en un comunicado que los neoyorquinos deberían estar cautelosamente orgullosos del progreso.

“A medida que nos permitimos celebrar algunas buenas noticias: que las hospitalizaciones han caído por debajo de 800 por primera vez desde el 18 de marzo y el número promedio de muertes en tres días es el más bajo desde el 16 de marzo, insto a los residentes a permanecer en Nueva York, a no renunciar al terreno por el que hemos trabajado tan duro para ganar juntos, particularmente frente a los crecientes casos en todo el país y los problemas de cumplimiento aquí en casa “, dijo Cuomo.

Today's update on the numbers:

69,203 tests were performed yesterday. 730 tests came back positive (1.05% of total).

Total hospitalizations fell to 799

Sadly, there were 6 COVID fatalities yesterday. pic.twitter.com/mAwlD98Tr1

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 11, 2020