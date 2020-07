Se estrena Peacock en Estados Unidos, te decimos precios, contenidos latinos y donde podrás ver el servicio de streaming de NBC

La nueva plataforma de streaming tendrá más de 3,000 horas de contenido para los latinos

Tres meses después de que iniciara su vista anticipada para un reducido grupo de personas, finalmente este 15 de julio se estrenará a nivel nacional Peacock, el servicio de streaming de NBC que promete competir al tú por tú con plataformas como Netflix y Amazon Prime Video. ¿De qué va esta plataforma? A continuación te lo decimos.

¿Qué es Peacock?

Peacock es la nueva plataforma de streaming y es propiedad de NBCUniversal, lo cual significa que tendrá en exclusiva series, reality shows, late night shows y películas que son producidas por o propiedad de NBC, como Law & Order: Special Victims Unit, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y The Voice. El extenso catálogo de Peacock cubrirá la espectacular cantidad de 20,000 horas.

¿Cuánto costará Peacock?

La nueva plataforma de streaming tendrá tres tarifas distintas:

Habrá una versión totalmente gratuita que incluirá comerciales, pero estará limitada, contará con la mitad del catálogo ofreciendo solo episodios seleccionados de las series originales de NBC.

Otras versión dará acceso a las 20,000 horas de contenido de la plataforma pero también incluirá comerciales. Esta tendrá un costo de $4.99 dólares al mes o $50 dólares al año.

Por último tendremos Peacock Premium, el cual también dará acceso a la totalidad de contenido de la plataforma y NO contará con publicidad. Este servicio tendrá un costo de $9.99 dólares al mes o $100 dólares al año.

A partir del 15 de julio, Peacock dará una prueba gratuita de siete días a cualquier persona que se registre a alguno de los dos servicios con costo y está ofreciendo una promoción bastante interesante: si contratas una suscripción anual de cualquiera de sus dos modalidades de pago antes del 15 de julio, te llevarás un descuento de $20 dólares.

¿En qué dispositivos se podrá ver Peacock?

A partir de su lanzamiento el 15 de julio, Peacock se podrá ver en los siguientes dispositivos:

Apple: iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV 4K y Apple TV HD.

Dispositivos de Google: Peacock tendrá soporte en las plataformas y dispositivos de Google, como smartphones y tablets Android, así como dispositivos de TV Android y Google Chromecast.

Consolas Xbox One: Xbox One S y Xbox One X. El servicio estará disponible para su descarga a través de Microsoft Store.

Televisores Vizio SmartCast

Televisores inteligentes LG

¿Habrá programación en español en Peacock?

Además de sus series y programas estrellas como Law & Order: Special Victims Unit, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Voice y muchos más, Peacock firmó un acuerdo con Telemundo para incluir en su plataforma alrededor de 3,000 horas de contenido de la cadena de televisión, la cual incluye los siguientes shows.

100 Días para Enamorarnos

Al Otro Lado Del Muro

Betty En NY

Celia

Caso Cerrado

Chiquis N’ Control

Corazón Valiente

¿Dónde está Elisa?

El Barón

El Chema

El Rostro De La Venganza

Guerra de Ídolos

Historias De La Virgen Morena

I Love Jenni

José José

La Querida Del Centauro

Larrymania

Más Sabe El Diablo

Mi Familia Perfecta

Perro Amor

Preso No. 1

¿Quién es Quién?

Reina de Corazones

Relaciones Peligrosas

Santa Diabla

The Riveras

Un Poquito Tuyo

Victoria

Victorinos

Peacock llegará a Estados Unidos el próximo miércoles 15 de julio. ¿Logrará quitarle el trono a Netflix, HBO y Amazon Prime Video? Solo el tiempo lo dirá.