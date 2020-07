Carolina Sandoval le da una importante lección de vida a Bárbara Camila, su hija de 16 años

View this post on Instagram

Hoy me acompaña mi @barbaracamilas para hablar de un tema inevitable… y no me refiero a los filtros 🤣 hablamos de la edad y cómo sería yo en 30 años 😜🤣 . . . #Eltrasnochoconcaro #cosasquesientecaro #lassandoval #familialatina #latinx #mamalatina #mom #madreehija #beauty #Belleza