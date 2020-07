Hospitales de Riverside sin médicos para atender a pacientes de COVID-19 reciben ayuda federal

Varios hospitales del condado de Riverside, California no tienen el personal médico necesario para atender el incremento de pacientes de coronavirus que están llegando a sus instalaciones y han pedido ayuda al gobierno federal de FEMA.

En el caso del hospital Eisenhower Health, ubicado en Rancho Mirage ha experimentado un aumento en el número de hospitalizaciones, además las camas de cuidados intensivos disponibles en el centro estaban casi a máxima capacidad.

“Actualmente solo nos quedan 3 camas disponibles en ICU“, afirmó el martes el Dr. Alan Williamson director del hospital. Y a pesar de que el hospital tenía capacidad para hospitalizar más pacientes y el equipo de protección personal necesario, no tenía el personal necesario para cuidad de ellos.

Talking with @KESQ @JakeKESQ @NBCPalmSprings @HeyKitty about receiving help from #FEMA and #USAF medical team. pic.twitter.com/UKTN6gIV9l

— Eisenhower Health (@EisenhowerHeal) July 15, 2020