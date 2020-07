12 personas arrestadas durante redada en casa de apuestas ilegal en Northridge

Al menos 12 personas fueron arrestadas la tarde de ayer por el Departamento de Policía de Los Ángeles tras llevarse a cabo una redada en un sitio de apuestas ilegal en Northridge, California al norte de Los Ángeles.

At least 12 people were taken into custody following a police raid on an illegal gambling ring in Northridge Thursday night. https://t.co/d2JZyrgqhG pic.twitter.com/K75wLRvJwW

— CBS Los Angeles (@CBSLA) July 17, 2020