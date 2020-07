Gobernador de California presenta guía que determina cómo sería le educación presencial

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este viernes medidas que dibujan los lineamientos de un posible regreso a clases presenciales en el nuevo año escolar y que todas las escuelas del estado deben seguir.

“El aprendizaje no es negociable. Las escuelas deben garantizar educación presencial o línea”, afirmó el gobernador al anunciar el plan que establece cinco puntos clave a considerar para la reapertura de las aulas.

