Incremento de casos en Orange podrían convertir al condado en un nuevo epicentro de COVID-19 en California

La propagación del coronavirus en el condado de Orange en el sur de California parece estar incrementando a una tasa alarmante para las autoridades de salud.

El condado, que se ha caracterizado por políticas más flexibles y por no establecer medidas obligatorias, ha reportado en las últimas semanas un incremento per capita incluso mayor que el condado de Los Ángeles que es el epicentro de la enfermedad en el estado.

A inicios de la pandemia el condado no estaba muy afectado por el numero de casos positivos y en su momento se negó a cerrar las playas, alegó que el uso del tapabocas no era obligatorio y además de permitió la reapertura de restaurantes y otros negocios esenciales antes que otros condados de la región.

